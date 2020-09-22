CHP Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi koronavirüs yasağına rağmen kahvede kağıt oynadı.

"HER OYUNDA YENİ KAĞIT AÇACAKSINIZ"

Alınan kararlarda uzman görüşüne başvurulmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kahvehaneler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit." ifadelerini kullanmıştı.