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    • 22.09.2020 16:51
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Fransa ile görüşecek

    Son dakika heri... Başkan , Fransa ile görüşecek. İki lider 20.00'de telefon görüşmesi yapacak.

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    Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela ve Avrupa Birliği () Konseyi Başkanı ile üçlü formatta bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, üçlü zirvede, -AB ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı. 'deki gelişmelerin de değerlendirildiği zirvede, Türkiye ve 'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.

    SIRADA MACRON VAR!
    Son dakika haberine göre Başkan , Fransa ile de görüşecek. İki lider 20.00'de telefon görüşmesi yapacak.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşecek
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