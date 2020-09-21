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    • 21.09.2020 16:48
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    'de müdürlerinin kafede siz toplantısına para cezası

    Son dakika haberine göre 'de yüz yüze eğitim öncesi kafede bir araya gelen İl Müdürü , Melikgazi Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü 'ya, takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira para cezası uygulandı. Milli eğitim müdürlerinin fotoğrafı tepkilere neden olmuştu.

    DHA
    Kafede maskesiz toplantıya ceza

    İl Müdürü , bugün başlayan yüz yüze eğitim öncesi dün akşam Kocasinan Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü ile kafede bir araya geldi. İl Milli Eğim Müdürü Celalettin Ekinci, kafede 3 müdür ile birlikte selfie çekip, "Kocasinan, Melikgazi ve Talas İlçe Müdürlerimizle 'mizi ve yarınımızı konuştuk, çay eşliğinde" notuyla Twitter hesabından paylaştı. Fotoğrafta Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'nin taktığı görülürken, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı'nın maske kuralına uymadığı görüldü.

    VALİ TALİMAT VERDİ
    Fotoğrafı sosyal medyada gören Vali Şehmus Günaydın, maske takmayan 3 müdür hakkında cezai işlem yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine Ekinci, Kaya ve Elmalı'ya, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900'er lira idari para cezası uygulandı.

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