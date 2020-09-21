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    • 21.09.2020 16:39
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    'de 10 bin 230 litre ele geçirildi! 1 kişi gözaltında

    Son dakika haberine göre 'de, jandarmanın bir iş yerine düzenlediği operasyonda 10 bin 230 litre ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

    Eskişehir'de ele geçirildi! Tam 10 bin 230 litre
    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, - karayolunun 21'inci kilometresinde E.E.'ye ait iş yerine operasyon düzenledi. Baskın sırasında bir TIR'a ikmali yapıldığı belirlendi.



    İş yerinde yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 61 bin lira değerinde 10 bin 230 litre ele geçirildi. Kaçak akaryakıt Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan E.E., sevk edildiği adliyeden ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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