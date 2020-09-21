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    • 21.09.2020 09:46
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    Son dakika: 'da araçları denetlendi! Tek tek durduruldular

    Son dakika haberi... Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilk 1. sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde yüz yüze in başlaması dolayısıyla okul araçlarında denetleme yaptı. lerde, kurallara uymayan veya evrakında eksiklik bulunan sürücülere ceza kesildi.

    İstanbul'da bu sabah! Tek tek durduruldular

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin okul servislerini durdurarak denetledi.

    Bu kapsamda ekipler, Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy'de de denetim yaptı.



    Ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.



    Ayrıca ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti.



    Denetimlerde, kurallara uymayan veya evrakında eksiklik bulunan sürücülere ceza kesildi.
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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da okul servis araçları denetlendi! Tek tek durduruldular
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