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    • 21.09.2020 13:00
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    "ların açılmasına, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik"

    Son dakika haberi... , in başlaması dolayısıyla, hesabından yaptığı paylaşımda "ların açılmasına, sanıyorum, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik." değerlendirmesinde bulundu.

    Hiçbirimiz bu kadar sevinmemiştik

    Selçuk, hesabından ana ve 1'inci sınıflarda in başlaması dolayısıyla "#yaşasınokulumuz" etiketiyle paylaşımda bulundu.

    Okulların açılmasına ilişkin farklı illerden gelen fotoğrafları da paylaşımına ekleyen Selçuk, şunları kaydetti:

    "Bir okulun yaşaması için öğretmen, öğrenci, ses, neşe, oyun, coşku, istek, heves, bilgi, sevgi ve daha çok şey gerek. Şükür, kavuştuk bunlara. Eskiden ara ara sınıf kapılarını açar, 'Her şey yolunda mı çocuklar?' diye sorardım. Bugün illere, ilçelere, köy okullarına bağlandım telefonla. Ankara'daki okullarımıza uğruyorum. 'Her şey yolunda Ziya Hoca'm.' dediler. Dört bir yandan fotoğraflar geliyor. Her gelen fotoğrafı burada bir bayram tebriği almış gibi karşılıyoruz. Okulların açılmasına, sanıyorum, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik."

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    Haberler Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Okulların açılmasına, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik"
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