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    • 21.09.2020 16:57
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    Valisi Yılmaz Şimşek'ten Bor'daki e ilişkin son dakika açıklaması: Toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik

    Son dakika haberi... Valisi Yılmaz Şimşek, Bor'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki e ilişkin "17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

    Niğde 5.1'le sallandı! Vali Şimşek'ten flaş açıklama
    'ın verilerine göre dün saat 22.08'de merkez üssü 'nin Bor ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem komşu iller Aksaray ile Konya'nın Emirgazi ve Ereğli ilçelerinde de hissedildi.

    VALİ SON DURUMU AÇIKLADI
    , Bor'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

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