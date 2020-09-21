AFAD'ın verilerine göre dün saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem komşu iller Aksaray ile Konya'nın Emirgazi ve Ereğli ilçelerinde de hissedildi.
VALİ SON DURUMU AÇIKLADI
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.
VALİ SON DURUMU AÇIKLADI
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "17'si ağır, 126'sı hafif toplam 143 evin hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.