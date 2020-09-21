ABD'de darbeci FETÖ ile yakınlığıyla bilinen bir haber sitesi, 'Reza Zarrab ve onun kuryesi olduğu iddia edilen Adem Karahan'ın fotoğraflarını paylaşarak, "Karahan konuştu" başlığıyla haber yayınladı.

İddiaya göre sözde kurye Adem Karahan, Reza Zarrab'ın kendisine "korkacak hiçbir şey olmadığını" söylediğini vurgulayarak, "Hükümet de bu işin içinde" dediğini belirtti.

İftira ve karalamalarla dolu haberde, "Bakan Albayrak, Zarrab'a banka hesabı açtırdı" şeklinde algı ve operasyon kokan ifadelere yer verildi.







TELE-1 FETÖ'NÜN TETİKÇİLİĞİNE SOYUNDU

CHP yanlısı haberleriyle bilinen Tele-1, darbeci terör örgütü FETÖ'nün tetikçiliğine soyundu. ABD merkezli operasyona çanak tutan Tele-1, "Zarrab'ın kuryesi konuştu: Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Zarrab'a banka hesabı açtırdı" başlıklı haberinde asılsız iddiaların Türkiye'deki sözcülüğünü yaptı.



KANALIN KAYNAĞI FETÖ'DEN

Merdan Yanardağ'ın sahipliğindeki Tele 1'in finans kaynağına ilişkin tartışmalar gündemi meşgul etmişti. Yanardağ'ın eski patronu CHP'li Durdu Özpolat, "Tele 1'in kaynağı benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı?" diyerek kanalın kaynağındaki FETÖ ilişkisini gündeme getirmişti.







HEDEFTE TRUMP DA VAR!

ABD'de FETÖ ile işbirliği içerisinde olan Demokratlar, İran konusunda ABD Başkanı Trump'a yüklenme görevini FETÖ'ye havale etmiş durumda.



Öyle ki darbeci FETÖ, kumpas dosyalarını hazırlayıp tetikçilik yapan ilgili haber sitelerine servis ediyor. Demokratların ve FETÖ'nün beslediği siteler, bir yandan Trump'ı hedef alırken, bir yandan da ülkemize operasyon çekiyorlar.





Tele 1'in kaynak göstererek sözde haberi alıntıladığı site, kendi ülkesinde 9.665.sırada bulunuyor. Sitenin trafiğinin birden yükseldiği görülüyor. Korsan yöntemlerle ancak bu sıraya çıkabilen sitenin güne düzenli olarak Demokrat aday Joe Biden haberleriyle başlaması dikkat çekiyor.