İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama' konusu ile ilgili Küçükçekmece ilçesinde yapılan denetimler kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün Küçükçekmece ilçesi Gültepe Mahallesi Şehit Özcan Demirci Caddesi üzerinde bulunan ve dernek olarak faaliyet gösteren bir işyerinde kumar oynandığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçildi.

Bahse konu adreste bulunan derneğe ekiplerce geçirilirken dernek önünde bulunan Sabahattin B., isimli şahsın, görevlileri fark ederek elinde bulunan telsizle içeriye bilgi verdiği görüldü. Şahıs yakalanarak muhafaza altına alınırken dernek içerisine girildiğinde kumar masaları, pullar, izleme bilgisayarı ve para sayma makinası olduğu tespit edildi.

Bu malzemelere el konulurken işyeri içerisinde bulunan 23 şahsa Kumar oynamak ve 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince toplam 50 bin 905 TL para cezası uygulandı. İşyeri sorumluları Dursun K., Hasan Murat K., Sabahattin B., isimli şahıslara adli işlem yapılırken bahse konu işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.