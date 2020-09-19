Kendisi ve eşinin doktor olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aziz Sümer; "Sayın Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa; karı koca doktor olarak hastaneden geldik ve evimizin suyu kesilmiş. Çok teşekkür ederiz. Bu pandemi döneminizdeki duyarlılığından dolayı. Telefonumuz ve e-mailimiz var. İnsan bir ihtar etmez mi? Zaten yoğun çalışıyoruz ve unutuyoruz. 2776 TL su faturası.." ifadelerini kullandı.

"BİZ OTO YIKAMACI DEĞİL DOKTORUZ. 2776 TL SU FATURASI NEDİR?"

Prof. Dr. Aziz Sümer, şunları söyledi: "Biz oto yıkamacı değil doktoruz. Bu su faturasını nasıl izah edeceksiniz? Ayrıca bu pandemi de velev ki ödeyemedik. Su kesilir mi? Yazıklar olsun gerçekten.

İSKİ 'Kıyas ile yazıyoruz' diyor. Pandemi döneminde sayaç okumaya gelmeyenlerin, su kesmeye gelmesi de ayrı bir ironi."