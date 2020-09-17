Diğer bir deyişle yüzde 85 boş alan mevcut. Onca boş alan varken insanları mezarlıklarda toplamayı planlamak, barındırmak hangi sosyolojik ve psikolojik gerekçe ile açıklanabilir? Daha da acı olanı 'en önemli önceliğimiz' dediği bir konuya böyle acemice ve özensiz yaklaşan bir anlayış, acaba İstanbul'u nasıl yönetebilir? İstanbul'un diğer önemli sorunlarını çözmekte ne kadar mahirdir!

İBB'NİN DEPREM BÜTÇESi YÜZDE 65 DÜŞÜRÜLDÜ

Ekrem İmamoğlu, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın bütçesini 671 milyon 298 bin lira düşürmüştü.