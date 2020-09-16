



KİRALANACAK ARAÇLAR

Buna göre 715 adet binek araç, 283 adet hafif ticari araç, 23 adet en az 8+1 kişilik çok amaçlı otomobil,188 adet 14 kişilik minibüs, 29 adet tek sıra kabinli kamyonet, 367 adet çift sıra kabinli kamyonet, 111 adet panelvan araç, 45 adet şehirlerarası cenaze aracı, 20 adet 27 kişilik otobüs, 25 adet 35 kişilik otobüs, 7 adet ağaç kasalı kamyon, 28 adet asgari 45 kişilik kamyon, 10 adet mobil iletişim aracı alımı yapılacak.





İhale 15 Ekim günü saat 11.00'de, Bakırköy'de bulunan İBB Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.









ZABITA ARACINA İSRAF DEDİLER, 155 TANE DAHA KİRALADILAR!

İsraf araç diye Zabıta arabasını da Yenikapı'ya çeken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi,155 zabıta aracı daha kiraladı.





YENİKAPI ŞOVMENİ İMAMOĞLU ASIL İSRAFI KENDİSİ YAPTI!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "AK Parti İBB döneminde israf yaptı" söyleminin yalan olduğu belgelendi. İBB Spor A.Ş.'nin araç kiralama belgelerinde 2020'de bir yıllığına araç kiralama maliyetinin aylık 608 bin 370 lira olduğu belirlendi.



AK Parti döneminde ise 2017'de üç yıllığına araç kiralama bedeli olarak aylık 291 bin 500 lira ödediği ortaya çıktı. Böylece AK Partili İBB 154 araca aylık 291 bin 500 lira öderken CHP'li İBB 136 araca 608 bin 370 lira ödeyerek asıl israfı kendisi yapmış oldu.