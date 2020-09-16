





Kaftancıoğlu'nun sözlerine partiden ve seçmenlerden tepki yağıyor.



Mustafa Kemal'e Atatürk diyemeyen Canan Kaftancıoğlu Atatürk'ün kurduğu parti CHP'den nasıl İstanbul il başkanı oluyor?



Canan Kaftancıoğlu'na ihraç dilekçesi yazabilecek bir CHP'li yetkili yok mu?



Bana il başkanını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim...



Onurun gururun varsa Atatürk'ün partisinden istifa etmen gerekir.



Koca muhalefet partisi kendi içinde "Atatürk mü diyeceğiz yoksa Mustafa Kemal mi" kavgası yapıyor, olacak şey değil.