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    • 16.09.2020 Gazete
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    Kemal! krizini mesajla yönetti: Yorum yapmayın

    , “Ben Atatürk değil, Gazi derim” dedi. ’de tansiyon yükseldi. Genel Başkan ise üzerinden kriz yönetti: Yorum yapmayın

    CHP, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki mücadelesini görmezden geldi. Ülkesine destek olmak yerine isim polemiğine girdi! İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'Atatürk' yerine 'Gazi Mustafa Kemal' dedi. Parti içinde tansiyon yükseldi!



    Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmaya WhatsApp üzerinden müdahale etti. Gönderdiği mesajla partililere 'Yorum yapmayın' talimatını verdi! Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Karadeniz'deki tarihi doğalgaz keşfinin ardından partisine WhatsApp üzerinden susun talimatı göndermişti!




    Kaftancıoğlu'nun sözlerine partiden ve seçmenlerden tepki yağıyor.

    Mustafa Kemal'e Atatürk diyemeyen Canan Kaftancıoğlu Atatürk'ün kurduğu parti CHP'den nasıl İstanbul il başkanı oluyor?

    Canan Kaftancıoğlu'na ihraç dilekçesi yazabilecek bir CHP'li yetkili yok mu?

    Bana il başkanını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim...

    Onurun gururun varsa Atatürk'ün partisinden istifa etmen gerekir.

    Koca muhalefet partisi kendi içinde "Atatürk mü diyeceğiz yoksa Mustafa Kemal mi" kavgası yapıyor, olacak şey değil.

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