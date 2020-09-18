Müge Anlı son dakika canlı yayın gelişmeleri: Gülay Uygun'u kim öldürdü? İntihar mı, cinayet mi? Aleyna Çakır'ın katili olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun, ormanlık alanda ölü bulundu. Müge Anlı'da da günlerdir tartışılan Aleyna Çakır olayı ise gizemini koruyor. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli sıfatıyla ifade veren Ümit Can Uygun'un annesi şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Aile'nin Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili Müge Anlı'yı suçlamıştı. Anlı hakkındaki suçlamalara cevap verdi. Anlı, "Ne yaparsanız yapın ben bu yoldan dönmeyeceğim. Kim ne tehdit ederse etsin kim yıldırmaya çalışırsa çalışsın ben gazeteciyim arkadaşlar, tarafsızım. Bu olaydan dönmeyeceğim" ifadelerini kullandı.