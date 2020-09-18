Müge Anlı son dakika canlı yayın gelişmeleri: Gülay Uygun'u kim öldürdü? İntihar mı, cinayet mi? Aleyna Çakır'ın katili olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun, ormanlık alanda ölü bulundu. Müge Anlı'da da günlerdir tartışılan Aleyna Çakır olayı ise gizemini koruyor. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli sıfatıyla ifade veren Ümit Can Uygun'un annesi şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Aile'nin Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili Müge Anlı'yı suçlamıştı. Anlı hakkındaki suçlamalara cevap verdi. Anlı, "Ne yaparsanız yapın ben bu yoldan dönmeyeceğim. Kim ne tehdit ederse etsin kim yıldırmaya çalışırsa çalışsın ben gazeteciyim arkadaşlar, tarafsızım. Bu olaydan dönmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?
3 Haziran'da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi kızlarının cinayete kurban gittiğini savunarak Müge Anlı'ya başvurmuşlardı. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini iddia eden aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı gösteriyorlardı.
Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu. Ancak bugün Müge Anlı'da programa çıkması beklenen Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun'un akşam saatlerinde başına tek el silahla ateş ederek intihar ettiği ve canına kıydığı iddia edildi.
GÜLAY UYGUN'U KİM ÖLDÜRDÜ?
21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından hakkında soruşturma başlatılan Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun şüpheli bir intihar sonucunda yaşamını yitirdi.Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır olayında "şüpheli" olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can'ın annesinin Sosyal Hizmetler'de görevli olduğu ortaya çıkmış, "Yurt annesi" olarak tanınan Gülay Uygun hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri bugün soruşturma başlatmıştı. Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti
ANNESİ ÖLÜ BULUNDU
Bakanlık soruşturmasının ardından Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun bugün akşam saatlerinde ormanlık alanda başına silahla ateş etmiş halde ölü olarak bulundu.
ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY UYGUN'UN NASIL ÖLDÜ?
Aleyna Çakır olayı ile gündeme gelen Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun nasıl öldü araştırılıyor. Ankara Keçiören'de yaşanan olayda Gülay Uygun (48) ilk incelemeye göre bir intihar notu bırakarak yaşamına son verdi. Yakın akrabalarını ziyarete gideceğini söyleyerek evinden ayrılan Gülay Uygun'dan bir daha haber alınmayınca, yakın akrabaları polise haber verdi. Bir süre kayıp öğretmen arandı. Daha sonra Gülay Uygun yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.
ALEYNA ÇAKIR ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ
3 Haziran'da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi talihsiz kızlarının cinayete kurban gittiğini savunuyordu. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı işaret ediyordu. Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.
ÜMİT CAN UYGUN ANNESİ HAKKINDA KONUŞTU
Annesi Gülay Uygun'un intiharı üzerine oldukça üzülen Ümit Can Uygun, Müge Anlı'nın programında annesi hakkında ortaya atılan ifadelere sert çıktı. Annesinin görgü tanıklarının suçlamalarına dayanamayarak intihar ettiğini açıklayan Ümitcan Uygun, "Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim" dedi.
GÜLAY UYGUN KİMDİR?
3 Haziran tarihinde Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi talihsiz kızlarının cinayete kurban gittiğini savunarak durumu Müge Anlı'ya kadar taşımışlardı. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı her defasında işaret etmişlerdi.