CANAN KAFTANCIOĞLU, 'ATATÜRK' İSMİNİ KULLANMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

9 Eylül'de 97. yaşını kutlayan CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldığı bir etkinlikte "Türk Siyasetinde Örgütün Yeri ve Seçim Güvenliği" başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kaftancıoğlu'nun konuşmasında 'Atatürk' dememesi dikkat çekti. Atatürk'e, hitaben, 'Gazi Mustafa Kemal' ifadesini kullanan Kaftancıoğlu, bunu tam 3 kez yapınca, tartışmalar başladı. Kaftancıoğlu, "Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum." ifadeleri ile kendini savundu, Atatürk demeyeceğini bir kez daha altını çizerek belirtti.