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Ceyhan Mumcu, Canan Kaftancıoğlu ve CHP'ye yüklendi: "Geçmişe yapılan bir saygısızlık! Atatürk’e soyadını CHP verdi"

Ceyhan Mumcu, Canan Kaftancıoğlu ve CHP'ye yüklendi:
16.09.2020 01:30

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun "Atatürk" açıklamasının yankıları sürüyor. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuşan Uğur Mumcu'nun ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcu, Canan Kaftancıoğlu’nun açıklamalarına "Geçmişe yapılan bir saygısızlıktır. Atatürk’e soyadını CHP verdi" dedi ve yaşananlara ateş püskürdü.


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