CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun "Atatürk" açıklamasının yankıları sürüyor. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuşan Uğur Mumcu'nun ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcu, Canan Kaftancıoğlu’nun açıklamalarına "Geçmişe yapılan bir saygısızlıktır. Atatürk’e soyadını CHP verdi" dedi ve yaşananlara ateş püskürdü.
Ceyhan Mumcu, Canan Kaftancıoğlu ve CHP'ye yüklendi: "Geçmişe yapılan bir saygısızlık! Atatürk’e soyadını CHP verdi"
16.09.2020 01:30
- Ceyhan Mumcu, Canan Kaftancıoğlu ve CHP'ye yüklendi: "Geçmişe yapılan bir saygısızlık! Atatürk’e soyadını CHP verdi"
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