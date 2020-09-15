CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu' yine şaşırtmayan bir açıklama geldi. Daha önce S-400'lerin alınmaması için ortalığı ayağa kaldıran Kılıçdaroğlu, bu kez de neden aktif edilmediği yönündeki sözleriyle hükümeti hedef tahtasına koymaya çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun kendiyle çelişmesi bir kez daha gündem oldu.

"SEN DE S-400'LERİ AKTİF ET"

S-400'lerin alınmasına karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklamada, "Amerika kalkıp da orada tatbikat yaparsa, sen de kalkacaksın S-400'leri aktif edeceksin." ifadelerini kullandı.

"GEREKSİZ" DEMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Eylül 2019'da Türkiye'nin bölgedeki gücüne güç katan, ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin şiddetle karşı çıkmaya çalıştıkları S-400 alımına ilişkin skandal açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu ''S-400 niye alındı, bize kim saldıracak? Irak mı, İran mı bize saldıracak? Rusya mı bize saldıracak? Silahlar zaten onların. Yunanistan'la mı kavga edeceğiz'' sözleriyle dış politikadan bihaber olduğunu gözler önüne sermişti.