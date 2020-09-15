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    • 16.09.2020 01:45
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    Dün dediğini bugün unuttu! Kemal 'nun çelişkisi...

    Genel Başkanı Kemal 'ndan yine şaşırtmayan bir açıklama geldi. savunma sistemlerinin alınma sürecinde, neden alındığını "Kim bize saldıracak?" sözleriyle sorgulayan Kılıçdaroğlu şimdi de neden aktif edilmediğini sorgulamaya başladı.

    Genel Başkanı Kemal ' yine şaşırtmayan bir açıklama geldi. Daha önce 'lerin alınmaması için ortalığı ayağa kaldıran Kılıçdaroğlu, bu kez de neden aktif edilmediği yönündeki sözleriyle hükümeti hedef tahtasına koymaya çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun kendiyle çelişmesi bir kez daha gündem oldu.

    "SEN DE S-400'LERİ AKTİF ET"
    S-400'lerin alınmasına karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklamada, "Amerika kalkıp da orada tatbikat yaparsa, sen de kalkacaksın S-400'leri aktif edeceksin." ifadelerini kullandı.

    "GEREKSİZ" DEMİŞTİ
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Eylül 2019'da 'nin bölgedeki gücüne güç katan, ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin şiddetle karşı çıkmaya çalıştıkları S-400 alımına ilişkin skandal açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu ''S-400 niye alındı, bize kim saldıracak? mı, mı bize saldıracak? mı bize saldıracak? Silahlar zaten onların. 'la mı kavga edeceğiz'' sözleriyle dış politikadan bihaber olduğunu gözler önüne sermişti.

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