Suna Kıraç kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Suna Kıraç eşi, ailesi kimdir?

Suna Kıraç kimdir kaç yaşındaydı nereli? Suna Kıraç eşi kimdir? Uzun süredir ALS hastalığıyla mücadele eden Suna Kıraç hayatını kaybetti. Koç Holding'ten yapılan açıklamayla Suna Kıraç'ın ölüm haberi duyuruldu. Peki, Suna Kıraç ailesi kimdir? Suna Kıraç kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
KOÇ HOLDİNG DUYURDU
Koç Holding'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla Ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010'a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz.
Sayın Suna Kıraç'ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız. Acımız çok derin. Başımız sağ olsun."
SUNA KIRAÇ KİMDİR?
Suna Kıraç (d. 3 Haziran 1941, Ankara),Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekiliydi.
Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni ve ardından da Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finansman bölümünü bitirdi.
Suna Kıraç, 1999'da, üstün yöneticilik ve liderlik vasıfları ile Koç Holding'e, iş dünyasına ve Türk çocuklarının eğitimine katkılarından dolayı London Business School tarafından "Onur Üyeliği"ne layık görülmüştür. 9 yıldır ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) adı verilen hastalıkla mücadele eden ve çevresiyle sadece gözleriyle iletişim kurabilen Suna Kıraç, eşi İnan Kıraç'la birlikte kurdukları Pera Müzesi ve 1 Mart 2007'de hizmete sundukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ülkesine hizmet yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul'a dünya çapında bir oditoryum ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Suna Kıraç'ın 2006 yılında yayımlanan,tüm geliri TEGV'na bağışlanan ve editörlüğünü Rıdvan Akar'ın yaptığı Ömrümden Uzun İdeallerim Var adlı kitabı 100.000'in üstünde sattı ve yılın en çok satan kitaplarından biri oldu.
Suna Kıraç, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 2 milyar dolarlık servetiyle 8. sırada yer almaktadır.
İNAN KIRAÇ KİMDİR?
İnan Kıraç 1937 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Türk iş adamı ve sanayici olan İnan Kıraç, uzun süre Koç Holding'de üst düzey yöneticiliklerde bulunmuştur.
Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Londra'da City College of Business'te okumuştur. Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ile evlidir. Çiftin, İpek Kıraç adlı bir kızları vardır.