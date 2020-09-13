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    • 13.09.2020 16:20
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    Vatan haini -Fransa gerilimine de burnunu soktu! Skandal paylaşım

    ’un hakkındaki küstah açıklamaları büyük tepki çekerken vatan haini firari yine rengini belli etti. Başkan Erdoğan’ın açıklamalarını paylaşan Dündar, Macron'un eğitim durumunu yazdı.

    Türkiye-Fransa gerilimine de burnunu soktu! Skandal paylaşım

    , 'de haklarından vazgeçmemek için tüm kararlılığını ortaya koydu.

    Cumhurbaşkanı 'ın talimatlarıyla atılan adımlar, Amerika ve Avrupa'da büyük rahatsızlığa neden oldu.

    Türkiye'nin bölgede geri adım atmaması üzerine küstah açıklamalar yapmaya başladı.

    "BİZİM SORUNUMUZ ERDOĞAN'LA"
    Macron, son olarak "Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la." deme küstahlığını gösterdi.

    "MACRON SENİN ŞAHSIMLA DAHA ÇOK SIKINTIN OLACAK"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaya yanıtı ise oldukça netti.

    Erdoğan, "İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki, "Türk milleti ile değil ama bizim Erdoğan ile sıkıntımız var Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma." şeklinde konuştu.

    CAN DÜNDAR FRANSA'NIN YANINDA
    Türkiye ile Fransa arasında ilişkilerin böylesine gergin olduğu bir günde, firari da tarafını seçti.

    'nin resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözlerinin paylaşılması üzerine; bu tweet'i alıntılayan Can Dündar, Macron'un eğitim durumunu yazdı.

    MACRON'LA SELFİESİ
    Macron ile selfie yapabilmek için insanlarla yarışa giren Can Dündar'ın Türkiye'ye karşı Fransızların yanında olduğunu göstermesi, sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmadı.

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