İstanbul Eyüp'te restoran işletmeciliği yapan vatandaş Yemek Sepeti üzerinden kendisine gönderilen hakaret içerikli mesajla şok geçirdi. Yemek Sepeti üzerinden söz konusu restorandan sipariş veren bir kişi, işletme sahibine ağza alınmayacak sözlerle hakaret etti.

YEMEK SEPETİNDEN İŞLETME SAHİBİNE KÜFÜR İÇEREN FİŞ

Restoran çalışanları tarafından işletme sahibine gönderilen sipariş fişinin müşteri notu kısmında 'M. anneni de getir de bi s.. ya canım a.. istedi. Anneni g..n bir s..' şeklinde mesaj gören M.H., fişin telefon kısmında da yine kendisine yönelik 'M. anneni g.. s.. gay M.' şeklinde hakaret içerikli küfürlerle karşılaştı. Sipariş sırasında kullanılan cep telefonu numarasını arayan M.H., aradığı kişinin sipariş vermediğini hatta kendisinin İstanbul'da ikamet etmediğini yanlış numara olduğu karşılığını aldı.

KÜFÜR EDEN KİŞİ VE YEMEK SEPETİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Yaşadıkları karşısında ne yapacağını şaşıran işletme sahibi M.H., Yemek Sepeti'ni arayarak kendisine gönderilen fiş üzerinde ağır hakaret içeren küfürler yazılı olduğunu ve siparişi neden onaylayarak kendilerine gönderdiğini sordu. Yemek Sepeti yetkililerinden yeterli karşılığı alamayan M.H., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak kendisine küfürler savuran kişi ve Yemek Sepeti yetkililerinden şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılıkta yaşadıklarını anlatan M.H., 'Olay günü çalışanlarım Yemek Sepeti üzerinden restoranıma gelen fişi bana gösterdiler. Fişin üzerinde konu başlığı olarak adıma ve aile yönelik ağır hakaret içeren küfürler olduğunu, alt kısmında ise yine küfürlere devam edildiğini gördüm. Fiş üzerinde yazılan numarayı aradığımda karşımdaki kişi olayla ilgisinin olmadığını numarasının kullanıldığını söyledi. Bende Yemek Sepetini arayarak yaşadığım durumu anlattım. Konuştuğum kişi mesajı kendilerinin atmadığını şikâyetçi olabileceğimi söylediler. Bana hakaret eden kişi ve mesajı onaylayan Yemek Sepeti yetkililerinden şikâyetçiyim' ifadelerini kullandı. M.H.'nin şikâyetinin ardından olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.