Türkiye'nin en karanlık günlerinin yaşandığı 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 40 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada dünyaya şu mesajları gönderdi:
Türkiye bundan tam 40 yıl önce bir 12 Eylül sabahı gözlerini silahların gölgesi altında açmıştır.
Darbe haberi, Washington'a ulaştığında birilerinin 'Bizim çocuklar başardı' demesi, 12 Eylül'ün gerisindeki karanlık yüzü ifade ediyor. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi yine 'Bizim çocuklar yine başardı' demek için bekliyordu.
IMF'ye muhtaç ve mahkum hale getirildik. Hamd olsun 2013'te IMF'ye olan bu borcu sıfırladık. Ama ana muhalefet 'Bak ekonomik sıkıntılarınız var, durmayın IMF'ye müracaat edin, bu ülke ayakta kalsın' diyor. Artık bizim IMF diye bir kapımız yok, biz bize yeteriz.
Darbe ve vesayet düzeni Türkiye'ye doğrudan müdahalenin ağır sonuçlarıyla karşılaşmak istemeyenlerin hep vazgeçilmez araçları olmuştur.
Gezi olaylarından, 17-25 Emniyet- Yargı darbe girişimine, bölücü örgütün çukur eylemlerinden güney sınırlarımızı kuşatma gayretlerine, 15 Temmuz'dan Akdeniz'deki gelişmelerine kadar hepsi bu sürecin birer parçasıdır.
İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki, "Türk milleti ile değil ama Erdoğan ile sıkıntımız var." Ey Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Türk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma.
Şu anda adalarda Yunanistan'ın yaptıklarına bakın. Neye güvenerek yapıyor bunları? Zodyaklarla dolaşıp duruyorlar. Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin. Gerektiğinde her mücadeleye girebilen Türkiye var artık.
MACRON GİDİCİSİN
Erdoğan, 'AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda da Fransa liderini topa tuttu: Macron senin süren zaten az kaldı, gidicisin. Ben sana görüşmemizde "Tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren" demiştim. Türkiye'ye tarih dersi verme. Erdoğan S&P'yi de "Sen bir kendine çeki düzen ver, Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla bir yere çekemezsin" diyerek uyardı.