Feribotla 25 dakikada ulaşılan adanın girişinde, rengarenk evler ve kırmızı kubbeli Osmanlı Camii Müzesi yer alıyor. Birbirlerine yakınlığı dolayısıyla çok eskiye dayanan dostluk ve ticari ilişkiye sahip Kaş ile Meis Adası, iki kardeş kent olarak da anılıyor.

Kaş Limanı'ndan Meis Adası'na turlar düzenleniyor. Anadolu ile bağını hiç koparmayan Meisliler, gıda ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık Kaş'a geliyor. Çoğunluğu Türkçe konuşan, restoranlarında ve işletmelerinde Türkçe menüler olan Meis Adası'nın sakinleri, her hafta cuma günü Kaş'ta kurulan pazar yerinde alışveriş yapıp, hafta sonunu da ilçede geçiriyor.