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    • 13.09.2020 Gazete
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    'nin çelikten iradesi 'u ve sahte kabadayıları afalattı!

    'deki servete göz dikenler, 'nin çelikten iradesiyle karşılaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel da şoka uğradı.

    Hava'gaz'ı
    'deki servete göz dikenler, 'nin çelikten iradesiyle karşılaştı. da şoka uğradı.



    , ve Akdeniz'in derinliklerinde sondaja başladı. Sömürgeci kafa ayaklandı. Bu zenginliklere ortak olmaya kalktı.



    Fakat Türkiye fırsatçılara göz yummadı. Donanmamız Mavi Vatan'da kuş uçurtmadı. Sahte kabadayılar afalladı. Türkiye gazı, Macron havasını aldı.



    Alman ve Fransız gazeteleri, Macron'la alay etti. "Boş konuşuyorsun, artık sus" dedi. Bloomberg ise manşeti verdi: Türk donanması hepinizi ezer geçer...

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