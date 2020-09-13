Akdeniz'deki servete göz dikenler, Türkiye'nin çelikten iradesiyle karşılaştı. Lafla peynir gemisi yürütmeye kalkışan Macron da şoka uğradı.
Ankara, Karadeniz ve Akdeniz'in derinliklerinde sondaja başladı. Sömürgeci kafa ayaklandı. Bu zenginliklere ortak olmaya kalktı.
Fakat Türkiye fırsatçılara göz yummadı. Donanmamız Mavi Vatan'da kuş uçurtmadı. Sahte kabadayılar afalladı. Türkiye gazı, Macron havasını aldı.
Alman ve Fransız gazeteleri, Macron'la alay etti. "Boş konuşuyorsun, artık sus" dedi. Bloomberg ise manşeti verdi: Türk donanması hepinizi ezer geçer...
Ankara, Karadeniz ve Akdeniz'in derinliklerinde sondaja başladı. Sömürgeci kafa ayaklandı. Bu zenginliklere ortak olmaya kalktı.
Fakat Türkiye fırsatçılara göz yummadı. Donanmamız Mavi Vatan'da kuş uçurtmadı. Sahte kabadayılar afalladı. Türkiye gazı, Macron havasını aldı.
Alman ve Fransız gazeteleri, Macron'la alay etti. "Boş konuşuyorsun, artık sus" dedi. Bloomberg ise manşeti verdi: Türk donanması hepinizi ezer geçer...