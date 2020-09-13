Adayı 2018'de ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bindiği helikopterin Karaada'dan Meis'e dönüşünde Türk savaş uçakları tarafından "taciz edildiği" ileri sürülmüştü.

Meis adası, 1947 Paris Antlaşması ile İtalyanlar tarafından Yunanistan'a bırakıldı. Aynı antlaşma çerçevesinde asayişi sağlayacak bir kolluk kuvveti hariç, bu adanın silah ve askerden arındırılmış olması gerekiyorsa da, Yunanistan 1974 ve özellikle 1980 sonrası, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine dayanarak "meşru müdaafa" iddiasıyla adadaki askeri varlığını arttırdı.

Meis adası, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de deniz yetki sınırları ile ilgili maksimalist iddialarında çok büyük bir önem taşıyor.

Yunanistan, yüzölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan anakarasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bu adanın 40 bin kilometrekare kıta sahanlığı bulunduğunu iddia ediyor.