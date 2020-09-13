Kritik nokta olan ve Yunanistan ile karşılıklı hamlelerin yapıldığı Meis adasının hemen karşısında olan Antalya Kaş'ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının ziyareti gerçekleşti. 1917'de Kaş açıklarında yaşanan ilk uçak gemisinin batırıldığı noktada önemli bir programa imza atılacak. Bakan Akar'ın burada önemli son dakika mesajları vermesi bekleniyor.

İYİ KOMŞULUKTAN DİYALOGDAN YANAYIZ

Bakan Hulusi Akar A Haber'e yaptığı açıklamada, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Biz burada iyi komşuluktan yanayız, dostluktan yanayız, diyalogdan yanayız, siyasi çözümlerden yanayız. Dolayısıyla bunun tesis edilebilmesi için de elimizden gelen gayreti Türkiye olarak gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN O NOKTADA KAYALIKLARI SİLAHLANDIRIYOR!

Akar ve komuta kademesinin ziyaret ettiği kritik noktada günlerdir hukuka aykırı biçimde Yunanistan'un kayalıkları silahlandırması tartışılıyordu.

KOMUTA KADEMESİ DÜN KARDAK KAHRAMANLARINI ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İzmir'deki askeri birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerine devam etti.

Güney SAT Grup Komutanlığındaki inceleme ve denetlemeleri sonrasında Bakan Akar ve komutanlar, Urla'daki Yıldıztepe Şehitliği'ni ziyaret etti. İzmir'den kaçan Yunan askerlerini koruyan bir İngiliz gemisinden açılan topçu ateşi sonucu 11 Eylül 1922'de şehit düşen 1. Batarya Komutanı Yüzbaşı Kemal Bey ile seyisi Onbaşı Baki'nin mezarlarına çelenk bırakan Akar ve komutanlar saygı duruşunda bulundu.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Atışlı Tatbikat Bölge Birlik Komutanlığını (ATAT) da ziyaret etti.

Faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, daha sonra burada eğitim gören Kara Harp Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Harbiyelilere hitap eden Akar, askeri, savunma ve güvenlik konularındaki gelişmelere değindi, Harbiyelilere meslek hayatları ve geleceklerine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Komutanlığın bulunduğu Menteş bölgesi, Kara Harp Okulu öğrencilerinin eğitim aldığı önemli merkezlerden biri olma özelliği taşıyor. Akar, Güler ve Dündar da yıllar önce birer Harbiyeli olarak eğitim aldıkları Menteş'teki eğitim merkezinde Kara Harp Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

YILLAR SONRA EĞİTİM GÖRDÜKLERİ YERDELER

Güney SAT Grup Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemeleri sonrasında Bakan Akar ve Komutanlar, Urla'daki Yıldıztepe Şehitliği'ni ziyaret etti. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Atışlı Tatbikat Bölge Birlik Komutanlığı'nı (ATAT) da ziyaret etti. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi daha sonra burada eğitim gören Kara Harp Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Harbiyelilere hitap eden Bakan Akar, askeri, savunma ve güvenlik konularındaki gelişmelere değindi, Harbiyelilere meslek hayatları ve geleceklerine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Komutanlığın bulunduğu Menteş bölgesi, Kara Harp Okulu öğrencilerinin eğitim aldığı önemli merkezlerden biri olma özelliği taşıyor. Bakan Akar, Orgeneraller Güler ve Dündar da yıllar önce birer Harbiyeli olarak eğitim aldıkları Menteş'teki eğitim merkezinde Kara Harp Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.