Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    , 'da atağa kalktı! 'e göz dikenleri kendi sınırlarında karantinaya aldı

    , 'da atağa kalktı. 'e göz diken ve zenginliklerine çökmek isteyen sömürgeci kafalara göz açtırmadı. Avrupa'yı kendi sınırlarında karantinaya aldı.

    'Kaya'ntina
    , 'da atağa kalktı. 'e göz dikenlere göz açtırmadı. Avrupa'yı kendi sınırlarında karantinaya aldı.

    Covid-19 dünyayı sarstı. Milyarlarca kişi eve kapandı. Bu kaosu fırsat bilen sömürgeci kafa ise Akdeniz'in zenginliklerine çökmeye kalktı. Fakat sert kayaya çarptı.



    donanmasıyla jetleriyle sahneye çıktı. ve Akdeniz'de sondaja başladı.



    Sahte kabadayılara da uzantılarına da geri adım attırdı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Ankara, Mavi Vatan'da atağa kalktı! Doğu Akdeniz'e göz dikenleri kendi sınırlarında karantinaya aldı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri