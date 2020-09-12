Ankara, Mavi Vatan'da atağa kalktı. Doğu Akdeniz'e göz dikenlere göz açtırmadı. Avrupa'yı kendi sınırlarında karantinaya aldı.
Covid-19 dünyayı sarstı. Milyarlarca kişi eve kapandı. Bu kaosu fırsat bilen sömürgeci kafa ise Akdeniz'in zenginliklerine çökmeye kalktı. Fakat sert kayaya çarptı.
Türkiye donanmasıyla jetleriyle sahneye çıktı. Karadeniz ve Akdeniz'de sondaja başladı.
Sahte kabadayılara da uzantılarına da geri adım attırdı.
Covid-19 dünyayı sarstı. Milyarlarca kişi eve kapandı. Bu kaosu fırsat bilen sömürgeci kafa ise Akdeniz'in zenginliklerine çökmeye kalktı. Fakat sert kayaya çarptı.
Türkiye donanmasıyla jetleriyle sahneye çıktı. Karadeniz ve Akdeniz'de sondaja başladı.
Sahte kabadayılara da uzantılarına da geri adım attırdı.