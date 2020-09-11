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    • 11.09.2020 Gazete
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    'deki kirli ittifaka sert çıktı! Macron geri vites yaptı

    Sömürgeci kafa battıkça batıyor. , 'deki kirli ittifaka sert çıktı. Planı suya düşen Macron, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Türkiye mesajı yolladı: Korkma titre!

    Türkiye Doğu Akdeniz'deki kirli ittifaka sert çıktı!

    Başkan , Akdeniz'deki emperyal oyunları boşa çıkardı. Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Emmanuel Macron'un kışkırtmasıyla 'ye saldırdı. Avrupa gazetelerine gönderdiği mektupta, kendisini diyalog yanlısı gösterip, 'nın masadan kaçtığı yalanını ortaya attı.

    24-25 Eylül'de toplantısında Türkiye'ye ağır yaptırım kararı alınması için skandal bir çağrı yaptı. Korsika'da dün , , Portekiz, Malta, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderleriyle toplanan Macron ise Erdoğan'ı hedef aldı! "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı olmalıyız. Türk halkına ve milletine karşı değil" diye skandal ifade kullandı.

    MACRON GERİ VİTES YAPTI: GÖRÜŞELİM
    Fransa , dün öğle saatlerinde Türkiye ile ilgili haddini aşan açıklamalar yaptı. Korsika'daki 'in konuşulduğu AB zirvesinde istediği desteği alamayınca gece geri adım attı. Zirve bittikten sonra konuşan Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" dedi. Toplantı sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde ise "Tarafları diyaloğa ve müzakereye davet ediyoruz" çağrısı yapıldı.

    KANUNİ GÜN SAYIYOR

    Kanuni gün sayıyor 'de bakıma alınan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor. Bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinde sona gelinen Kanuni, kırmızı beyaza boyanarak Türk bayrağı işlendi. Sahile gelen vatandaşlar, geminin Limanı'ndaki bakım ve güncelleme çalışmalarını izliyor.

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