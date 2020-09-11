Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz'deki emperyal oyunları boşa çıkardı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kışkırtmasıyla Türkiye'ye saldırdı. Avrupa gazetelerine gönderdiği mektupta, kendisini diyalog yanlısı gösterip, Ankara'nın masadan kaçtığı yalanını ortaya attı.

24-25 Eylül'de AB toplantısında Türkiye'ye ağır yaptırım kararı alınması için skandal bir çağrı yaptı. Korsika'da dün İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderleriyle toplanan Macron ise Erdoğan'ı hedef aldı! "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı olmalıyız. Türk halkına ve milletine karşı değil" diye skandal ifade kullandı.

MACRON GERİ VİTES YAPTI: GÖRÜŞELİM

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün öğle saatlerinde Türkiye ile ilgili haddini aşan açıklamalar yaptı. Korsika'daki Doğu Akdeniz'in konuşulduğu AB zirvesinde istediği desteği alamayınca gece geri adım attı. Zirve bittikten sonra konuşan Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" dedi. Toplantı sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde ise "Tarafları diyaloğa ve müzakereye davet ediyoruz" çağrısı yapıldı.

KANUNİ GÜN SAYIYOR

Kanuni gün sayıyor Mersin'de bakıma alınan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor. Bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinde sona gelinen Kanuni, kırmızı beyaza boyanarak Türk bayrağı işlendi. Sahile gelen vatandaşlar, geminin NATO Limanı'ndaki bakım ve güncelleme çalışmalarını izliyor.