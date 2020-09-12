Son dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Kabul etmemiz mümkün değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kardak kahramanları" olarak bilinen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının seçkin birliği SAT personeliyle bir araya geldi. Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, SAT timlerinin belirlenen hedefleri başarıyla imha ettiği tatbikatı takip etti.Bakan Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada,dedi.Ayrıntılar geliyor...