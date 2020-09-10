AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF yaz okulu sınavı bu yıl corona virüs önlemlerinden dolayı online olarak gerçekleşti. 5 Eylül'de başlayarak 9 Eylül gece yarısına kadar süren sınavdan sonra AÖF yaz okulu sınav sonuçları merak edilenler arasında yer aldı. Peki MEB AÖF yaz okulu sınav sonuç sorgulama sayfasını adayların erişimine açtı mı? Yaz okulu ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık üniversite öğrencileri AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını sorgularken bir yandan AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. AÖF sınav sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli değil. AÖF yaz okulu online sonuç tarihi hakkında üniversiteden yapılmış bir açıklama yok. Bir önceski sınavın sonuçları 2 gün sonra açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında sonuçların en geç 11 Eylül'de açıklanması bekleniyor.
YAZ OKULUNA KİMLER GİREBİLİR?
1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.
2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.
3- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.
4- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.
AÖF YAZ OKULU ÜCRETLERİ!
Alınan ders sayısına göre ödenecek harç ücreti:
Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam ₺160,00 öder.
Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ₺175,00 öder.
Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ₺190,00 öder.
Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ₺205,00 öder.
Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ₺220,00 öder.