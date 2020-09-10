Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgınına karşı performansını beğenmeyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çözüm önerileri halkı güldürdü.
ŞAKA MI YAPTI?
Her şey ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara yaptığı bu eleştiriyle başladı:
"Bir salgın var mı? Evet var. Dünyada var mı? Evet var. Nasıl çözülecek bu? Nasıl mücadele edeceğiz? Yine akılla yine mantıkla yine stratejiyle.
Birincisi ne? Önce bulaşmayı önleyeceksin, bunun önlemlerini alacaksın. Yani koronavirüs mikrobunun bulaşmasını engelleyecek önlemleri alacaksın. Akıl var mantık var.
İkincisi ne? Eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen, onu tedavi edeceksin. Bu kadar basit. Dünya bunu yapıyor."
AK PARTİ VEKİLİ ÖZALAN DALGA GEÇTİ
AK Parti Milletvekili Alpay Özalan Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamalarıyla dalga geçti. Özalan, CHP Liderinin açıklamalarının videosunu, 'Kemal Kılıçdaroğlu'dan, Koronavirüs'ü bitirmek için 2 öneri: "1-Bulaşmasını engelleceksin 2-Bulaştıysa tedavi edeceksin" Aklı, mantığı, stratejiyi görüyor musunuz?' ifadeleriyle paylaştı.
"ŞU KADARINI DÜŞÜNEMEMİŞ BİLİM KURULUNU İSTİFAYA DAVET EDİYORUM"
Sabah Gazetesi İsviçre temsilcisi Mehmet Çek ise, "Resmen insanlıga ilaç oldunuz sayın Kılıçdaroglu (Alkış) (Alkış) 'akıl var, mantık var' şu kadarını düşünememiş bütün bilim kurullarını istifaya davet ediyorum." diyerek ti'ye aldı.
Vatandaşlar sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı: