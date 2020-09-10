Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgınına karşı performansını beğenmeyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çözüm önerileri halkı güldürdü.

ŞAKA MI YAPTI?

Her şey ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara yaptığı bu eleştiriyle başladı:

"Bir salgın var mı? Evet var. Dünyada var mı? Evet var. Nasıl çözülecek bu? Nasıl mücadele edeceğiz? Yine akılla yine mantıkla yine stratejiyle.

Birincisi ne? Önce bulaşmayı önleyeceksin, bunun önlemlerini alacaksın. Yani koronavirüs mikrobunun bulaşmasını engelleyecek önlemleri alacaksın. Akıl var mantık var.

İkincisi ne? Eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen, onu tedavi edeceksin. Bu kadar basit. Dünya bunu yapıyor."