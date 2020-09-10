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    • 10.09.2020 22:12
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    Son dakika: Başkanı 'dan 'a tepki

    Son dakika haberi... Başkanı hesabı Twitter üzerinden 'a tepki gösterdi. Altun paylaşımında "’ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron’u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, ’nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? ’da teröristleri silahlandırıp, NATO’nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?" dedi.

    Fahrettin Altun'dan Emmanuel Macron'a tepki

    Son dakika haberi... Başkanı hesabı Twitter üzerinden 'a tepki gösterdi.

    Altun paylaşımında "Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?" dedi.

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