Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.09.2020 19:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2020 19:14
    ABONE OL

    Sabah gazetesi yazarı : tıptan da anlar

    yönetimindeki yeni tip vakalarının ardı arkası kesilmeyince, Sabah gazetesi yazarı salgın ile başarılı bir mücadele sürdüren hükümeti, hiçbir teknik donanımı olmadan eleştiren CHP Genel Başkanı ile dalga geçti. Takvim.com.tr'nin özel haberi...

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu tıptan da anlar

    İktidara sırf muhalefet yapmak için altını doldurmadan ithamlarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz salı günü Parti Meclisi toplantısı öncesinde, "Önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bunun önlemlerini alacaksın. İkinci konu, eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen onu tedavi edeceksin'' sözlerini sarf etmişti.

    6 OK ONA ÇEVRİLDİ

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Danışmanı Recep Cengiz, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve partinin avukatı Celal Çelik'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması 6 oku CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirdi.

    Paniğe kapılan Kılıçdaroğlu'nun bu gelişmelerin ardından son yaptırdığı koronavirüs testinin sonucuysa negatif çıktı.

    "DR. KEMAL KILIÇDAROĞLU"

    Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, CHP Liderinin bu ikileminin ardından iktidarı eleştirdiği sözlerini alıntılayıp Dr. Kemal Kılıçdaroğlu diyerek ti'ye aldı.

    Engin Ardıç'ın konuyla ilgili yazısı:

    Kemal Kılıçdaroğlu

    *

    Tıptan da anlar

    "Önce bulaşmayı önleyeceksin, bunun önlemlerini alacaksın. Eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen, onu tedavi edeceksin. Bu kadar basit."


    Dr. Kemal Kılıçdaroğlu

    YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç: Kemal Kılıçdaroğlu tıptan da anlar
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri