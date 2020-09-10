Paniğe kapılan Kılıçdaroğlu'nun bu gelişmelerin ardından son yaptırdığı koronavirüs testinin sonucuysa negatif çıktı.

"DR. KEMAL KILIÇDAROĞLU"

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, CHP Liderinin bu ikileminin ardından iktidarı eleştirdiği sözlerini alıntılayıp Dr. Kemal Kılıçdaroğlu diyerek ti'ye aldı.

Engin Ardıç'ın konuyla ilgili yazısı:

Kemal Kılıçdaroğlu

*

Tıptan da anlar



"Önce bulaşmayı önleyeceksin, bunun önlemlerini alacaksın. Eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen, onu tedavi edeceksin. Bu kadar basit."



Dr. Kemal Kılıçdaroğlu