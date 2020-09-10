İktidara sırf muhalefet yapmak için altını doldurmadan ithamlarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz salı günü Parti Meclisi toplantısı öncesinde, "Önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bunun önlemlerini alacaksın. İkinci konu, eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen onu tedavi edeceksin'' sözlerini sarf etmişti.
6 OK ONA ÇEVRİLDİ
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Danışmanı Recep Cengiz, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve partinin avukatı Celal Çelik'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması 6 oku CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirdi.
Paniğe kapılan Kılıçdaroğlu'nun bu gelişmelerin ardından son yaptırdığı koronavirüs testinin sonucuysa negatif çıktı.
"DR. KEMAL KILIÇDAROĞLU"
Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, CHP Liderinin bu ikileminin ardından iktidarı eleştirdiği sözlerini alıntılayıp Dr. Kemal Kılıçdaroğlu diyerek ti'ye aldı.
Engin Ardıç'ın konuyla ilgili yazısı:
Kemal Kılıçdaroğlu
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Tıptan da anlar
"Önce bulaşmayı önleyeceksin, bunun önlemlerini alacaksın. Eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen, onu tedavi edeceksin. Bu kadar basit."
Dr. Kemal Kılıçdaroğlu