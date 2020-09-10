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    Son dakika: Genel Başkanı 'nun test sonucu belli oldu

    vakalarının peş peşe geldiği 'de 'na da koronavirüs testi yapıldı. CHP'den yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapıldı. Test sonucu negatiftir." ifadelerine yer verildi.

    DHA
    Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu

    vakalarının peş peşe geldiği 'de 'na da koronavirüs testi yapıldı.

    CHP'den yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapıldı. Test sonucu negatiftir." ifadelerine yer verildi.

    CHP'DEKİ KORONAVİRÜSE YAKALANANLAR
    Cumhuriyet Halk Partisi'nde koronavirüs vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve partinin avukatı Celal Çelik'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

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