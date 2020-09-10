Koronavirüs vakalarının peş peşe geldiği CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na da koronavirüs testi yapıldı.
CHP'den yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapıldı. Test sonucu negatiftir." ifadelerine yer verildi.
CHP'DEKİ KORONAVİRÜSE YAKALANANLAR
Cumhuriyet Halk Partisi'nde koronavirüs vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve partinin avukatı Celal Çelik'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.