Aydın'ın Didim ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, iş istemeye geldiğinde bir çiftliğe götürüp tecavüz ettiği öne sürülen Z., SABAH'a konuştu. Z. yaşadıklarını şöyle anlattı: "İş aramak için belediyeye gittiğimde başkan, 'Rahat bir ortamda konuşalım' diyerek, beni bir araçla çiftliğe gönderdi. Çiftlikte alkol ve uyuşturucu madde verdiler. Sonrasını hayal meyal hatırlıyorum. Video çekildiğini bile hatırlamıyorum. Olay yaşandığında utan- dım, şikayetçi olamadım. Şimdi de evlenip yeni bir hayat kurdum. Eşimin olaydan haberi yok. Duyarsa yuvam yıkılır. Deşifre olmaktan çekiniyorum. Bu nedenle daha şikayetçi olamıyorum. Çok büyük bir travma yaşadım ve atlatabilmek için tedavi gördüm. Unutulmayacak bir olay yaşadım. Evde kendi başıma kalınca sürekli ağlıyorum. Aartık unutmak istiyorum. Ancak unutamıyorum. Eşimle çok mutlu ve huzurluyum. Bu mutluluğu kaybetmek istemiyorum. Adalete güveniyorum. Başkanın ve diğerlerinin gereken cezaya almasını istiyorum" dedi.





3 MAYMUNU OYNADI

Tecavüze uğrayan kadının görüntüleri Whatsapp'tan kendisine ulaşınca, 3 yıl önce Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alarak, Atabay'dan şikâyetçi olan evli bir kız çocuğu babası emlakçı Ekrem Batur (38) ise şunları söyledi:



Konuyu 2019 yerel seçimleri öncesi CHP Genel Merkezi'ne bildirdim. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MKYK üyeleri ve milletvekillerine haberlerin linklerini attık. Ancak Kılıçdaroğlu ve genel merkez 3 maymunu oynadı.



YENİDEN SORUŞTURMA AÇILDI

Sosyal medyada görüntüler yayılınca İçişleri Bakanlığı yeniden soruşturma başlattı. İki müfettiş olayı arıştırmak üzere Didim'e geldi. Önceki gün Didim Kaymakamlığı'nda ifade verdim. İfademde başkanın kendisine hizmet ettiğini, mesaisini bu tür işlere harcadığı için görevden alınması gerektiğini ifade ettim. Ben, üzerime düşeni yaptım.



İstanbul Sözleşmesi'ni savunan CHP neden bu kadının hakkını savunmuyor. Ahlaksızlık yapmadan CHP'de bir yere gelinemiyor mu? Kılıçdaroğlu kasetle geldiğini unutturmak için mi 3 maymunu oynuyor. Ben solcu biri olarak mevcut CHP'den tiksiniyorum. Atatürk yaşasaydı şu anki CHP'lileri sopa ile kovalardı. İnsanlar artık ne eşini, ne kızını ne de akrabasını belediyeye gönderemiyor.





VİDEO ÇEKİP ŞANTAJ YAPTILAR

Mağdur kadın Z., CHP'li Atabay ile belediyede binasındaki iş görüşmesin ardından CHP'li meclis üyesi Ali Çağlar tarafından, Akköy'deki kendisine ait çiftliğe götürüldü. Burada, Z.'ye alkol ve uyuşturucu verdiler. Atabay ve DİBEL Müdürü Öner Çiçek, kadına tecavüz etti. Ali Çağlar videoya alırken, Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu olaya tanık oldu. Çekilen video şantaj malzemesi olarak kullanıldı ve 2 ay boyunca tehdit ve şantajla tecavüzün sürdü.







BENDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Emlakçı Ali Sakaroğlu (42) "Başkan, sosyal medya hesabımdan videosunu paylaştığım için, özel hayatını deşifre ettiğim gerekçesiyle benden şikayetçi oldu. Şu anda mahkemeliğiz. Bir anlamda görüntünün kendisine ait olduğunu kabul ediyor. Ama ifadesinde montaj olduğunu söylüyor" dedi.



