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    • 10.09.2020 22:40
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    'li 'nin kızına yaptığı mobbingi Prof. böyle ifşa etti!

    Prof. Dr. hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla 'li 'nin kızına yapmış olduğu mobbingi ifşa etti. Ergün Yıldırım paylaşımında 'nun seçilmesinin ardından işinin değiştirilip farklı yerlere gönderildiğinden, çocuk gelişimi mezunu olan ve çalışan kızına süt dağıttırıldığından bahsetti.

    CHP'li İBB'nin yaptığı mobingi böyle ifşa etti!

    Prof. Dr. hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla 'li 'nin kızına yapmış olduğu mobbingi ifşa etti.

    İŞİ DEĞİŞTİRİLİP FARKLI YERLERE GÖNDERİLDİ
    Ergün Yıldırım açıklamasında "Kızım İstabul Büyük Şehir Belediyesinde çalışıyor. Israrlı karşı çıkmama rağmen İmamoğlu'na oy verdi. Ama İmamoğlu geldiğinden beri işini değiştirip farklı yerlere gönderiyorlar. Çocuk gelişimi mezunu ve çalışıyordu. Şimdi de süt dağıtacaksın, Cumartesi günleri de çalışacaksın deniliyor" dedi.

    ALLAHTAN KORKUN!
    Yıldırım ayrıca "Biz maaşlı memur insanlarız. Kızımın tazminatını verip yol gösterebilirsiniz. Mobbing uygulamanın manası nedir? Biz güçsüz insanlarız. Ne zenginiz, ne oligarşilerdeyiz ne de devlet tepesindeyiz. Çocuklarımıza iş bulmak da kolay değil. Allahtan korkun!" şeklinde konuştu.

    MAAŞINI DA DÜŞÜRMÜŞLER
    Prof. Dr. Ergün Yıldırım "İmamoğlu geldiğinde maaşında da indirim yaptılar epeyce bir. Bu şahsi meseleni memleket meselesi yapmak değil. Bu, bu ülkede kadın hakları ve adalet diye bağırarak gelenlerin gücü yeten üzerinde yaptıkları adaletsizlik ve mobbingdir. Keşke kamuoyuna açıklamak zorunda olmasaydım" diyerek yaşanan mobbing hareketini duyurdu.

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