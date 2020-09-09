Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı iddiayı yalanladı. Kıratlı Twitter hesabından şunları yazdı:

1- Bazı basın yayın organlarında, Ayasofya Camiinin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10.Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği yönünde haberler yapıldığı görülmüştür. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

2- Zira, anılan Dairece, 02/07/2020 tarihinde verilen iptal kararının temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla Karar kesinleşmiştir.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ!

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği' yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Zira, mezkûr Dairece, 02/07/2020 tarihinde verilen iptal kararını temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla Karar kesinleşmiştir. Bunun dışındaki kişi ya da kurumların davada temyiz hakkı da bulunmamaktadır" denildi.