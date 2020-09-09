Danıştay 10'uncu Dairesi, 10 Temmuz'da yayımladığı kararla, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti.
Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini ve ibadete açılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı hemen imzalamıştı.
Ayasofya'da 24 Temmuz günü Cuma namazı kılınmıştı. Karar, toplumun geniş kitlelerince sevinçle karşılanmıştı.
ODA TV, TELE1, Halk TV ve Birgün gibi CHP'ye yakın ve ülke düşmanı gazetelerde yer verilen Danıştay'ın Ayasofya'nın müze olma kararını iptal ettiği kararına karşı Cumhurbaşkanlığı'nın temyiz yoluna başvurduğu iddiaları yalan çıktı.
CHP'nin en büyük yalan sitelerinden biri olan Halk TV ise önce yalanı haberleştirdi sonra da 'Peki bunu neden yaptı?' diye sordu
FETÖ beslemesi TELE1 Ayasofya için basılan paranın görüntüsünü paylaşarak, "Ayasofya'yı bir yandan temyiz edip bir yandan para bastılar" diyerek hükümeti suçladı.
MİT mensubunu ifşa ettiği için kapatılan ancak her defasında kendisine kaçak bir site açan ODA TV, "Saray'dan kafa karıştıran Ayasofya hamlesi" yazdı.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı iddiayı yalanladı. Kıratlı Twitter hesabından şunları yazdı:
1- Bazı basın yayın organlarında, Ayasofya Camiinin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10.Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği yönünde haberler yapıldığı görülmüştür. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
2- Zira, anılan Dairece, 02/07/2020 tarihinde verilen iptal kararının temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla Karar kesinleşmiştir.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ!
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği' yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Zira, mezkûr Dairece, 02/07/2020 tarihinde verilen iptal kararını temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla Karar kesinleşmiştir. Bunun dışındaki kişi ya da kurumların davada temyiz hakkı da bulunmamaktadır" denildi.
YANDAŞ MEDYANIN YALANLARINA CHP'Lİ İSİMLER DE ORTAK OLDU!
Yalan haberleriyle bilinen ODA TV, Birgün, Halk TV, TELE1 ve Sözcü'nün Aysasofya yalanına CHP'li bazı vekiller de ortak oldu.
İslami kuralları hiçe saymasıyla ve eşcinsel sapkınlığı savunduğu sözleriyle gündem olan CHP'li Mehmet Bekaroğlu ise hadsiz açıklamalarda bulundu. Bekaroğlu, "Bu nasıl bir riya? Cumhurbaşkanı büyük törenle açılış yaptı ama Cumhurbaşkanlığı, Ayasofya'nın tekrar cami yapılması kararına itiraz etmiş." dedi.
CHP'deki FETÖ suflörü Eren Erdem ise partisine yakın Gerçek Gündem gazetesinin haberini paylaşarak algı yaratmaya çalıştı.