Rüyada gökyüzü görmek neye işarettir? Rüyada gökyüzüne bakmak ne demek?

GÖKTEN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada göğe bir merdivenle veya başka bir araçla çıktığını gören, dostları ve hükümet adamları tarafından bir ihsana ve nimete kavuşur. Merdivensiz gökyüzüne çıktığını gören kimse için bu rüya korku ve dehşete delalet eder. Kendisini gökyüzünde gören fakat hangi katında olduğunu bilmeyen ve yeniden yeryüzüne dönemeyen kimse, yakın zamanda ölür. Kendisini gökyüzünde görüp de oraya ne zaman geldiğini ve nasıl geldiğini bilmeyen kimse cennete girer.

Rüyada gökten yere düştüğünü görmek, fenadır. Her suretle hayra yorulmaz. Bu kişi mutlaka bir zarara uğrar. Bu rüyayı gören memur veya işçi ise işinden olur. Gökyüzünü karanlık bulutlarla kaplı, şimşek çaktığını görmek, o yerde büyük bir kargaşalığın çıkacağına işarettir. Kendisine bir zarar vermeden, bulutların dağıldığını ve gökyüzünün eski haline geldiğini görmek, bu kargaşalıklardan kendisinin zarar görmeyeceğine ve felaketin geçtiğine delalet eder.

Rüyada gökyüzündeki yıldızların birbirine karıştığını ve yerlerini de değiştirdiklerini görmek, milletler arasında savaş çıkacağına işarettir. Gökyüzüne asılı birtakım fenerler ve kandiller görmek, bunları milletlerin büyükleri, bilim adamları olarak kabul ederek, bunlardan birisinin birden bire söndüğünü görmek, o büyüklerden birisinin öleceğine hükmetmek gerekir. Bunlardan bir çoğunun söndüğünü görmek; veba, kolera gibi salgın hastalıklardan birisinin çıkması veya büyüklerden bir kişinin ölmesi ile yorumlanır.

Rüyada gökyüzünün ikiye bölünerek arasından nur aktığını görmek, rahmet ve affa mazhar olmaktır. Bu rüya sahibi dünya ve ahiret nimetleri ile mükafatlanır. Gökyüzünden yere doğru birçok nurların uzandığını ve o yerleri aydınlattığını görmek, Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) o yer halkına ihsanda bulunacağına ve o insanları lütfü ilahilerine mazhar kalacağına delalet eder.

GÖKYÜZÜNÜN YERE İNDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada gökyüzünün yere inmiş olduğunu görmek, adaletli bir büyüğün başa geçip milleti idare edeceğine yorumlanır. Yerden göğe doğru bir yolun açıldığını görmek, o yıl hacca gideceklerin çok olacağına delalet eder. Gökyüzünden yere doğru salınmış ip, zincir gibi şeyler görmek, Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) kullarını kurtarmak için uzattığı ipler; din, İslam, sünnet, farz ve vacipler olarak kabul edilmiş olup, rüya sahibi bu iplerden birine sarılır ise, sırat köprüsünden kolayca geçeceğine işarettir. İnsanlardan birçoğunu bu iplere asılmış ve tutunmuş olarak görmek, halkın hak dini İslam'a nefislerini teslim ettiklerine işaret sayılır.