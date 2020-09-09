Rüyada gökyüzü görmek neye işarettir? Rüyada gökyüzüne bakmak ne demek?

RÜYADA GÖKYÜZÜ GÖRMEK NE DEMEK?
Rüyada gökyüzü görmek,farklı anlamlar içereceğine yorulur. Rüyada bir kişinin gökyüzü görmesi, huzura erişmeye, şefaate ermesine ve maneviyatının artmasına işaret eder. Rüya sahibinin hayatında bazı değişimler olacağına, olumlu ve olumsuz durumlar gelişeceğine yorumlanır. Rüyayı gören kişinin gökyüzüne yükselmesi, bir makama erişeceğine delalet eder.
RÜYADA AYDINLIK GÖKYÜZÜNE BAKTIĞINI GÖRMEK
Rüya sahibinin hayırlı bir kişi ile tanışacağına yorumlanır. Tanışacağı bu kişiden bir iyilik göreceğine ve mutlu olacağına işaret etmektedir.
Rüyada göğe çıkıp da kapısını kapalı görmek, rüyayı gören kimsenin muradı olmaz. Hayra erişmez. Gökyüzüne bakmayıp yüzünü yere doğru eğdiğini görmek, işlerinin bozulmasına, mutluluktan uzaklaşacağına işarettir.
Rüyada gökyüzüne yükseldiğini görmek, uzun bir yolculuğa çıkacağına ve o yolculukta birçok fayda ve hayır göreceğine delildir. Başının gökyüzüne ulaşmış olduğunu görmek, işinde başarılı olduğuna, rütbesinin artacağına, para varlığının ziyadeleşeceğine işarettir.
RÜYADA GÖKYÜZÜNÜ YEŞİL GÖRMEK
Rüyasında gökyüzünü yeşil gören rüya sahibinin, hayırlı işler yapacağına, doğrudan şaşmayacağına, her zaman iyilik düşüneceğine, kötü kalpli bir insan olmayacağına, Allah'ın kişiye rızkının kat kat fazlasını vereceğine işarettir.
RÜYADA YILDIZLI GÖKYÜZÜ GÖRMEK
Rüyasında yıldızlı gökyüzü gören kişinin, hayatının mucizelerle geçeceğine, kişinin çok mutlu olacağı bir eş sahibi olacağına, onunla sorun yaşamayacaklarına, mutlu, bolluk ve bereket içerisinde yaşayacaklarına delalet eder.
RÜYADA KARANLIK GÖKYÜZÜ GÖRMEK
Rüyasında karanlık gökyüzü gören rüya sahibinin, hayatının kötü yönde ilerleyeceğine, büyük bir maddi çöküş yaşayacağına, kişinin eski düzenine kavuşmak için çok çabalayacağına, fakat başaramayacağına anlamına gelmektedir.
GÖKTEN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyada göğe bir merdivenle veya başka bir araçla çıktığını gören, dostları ve hükümet adamları tarafından bir ihsana ve nimete kavuşur. Merdivensiz gökyüzüne çıktığını gören kimse için bu rüya korku ve dehşete delalet eder. Kendisini gökyüzünde gören fakat hangi katında olduğunu bilmeyen ve yeniden yeryüzüne dönemeyen kimse, yakın zamanda ölür. Kendisini gökyüzünde görüp de oraya ne zaman geldiğini ve nasıl geldiğini bilmeyen kimse cennete girer.
Rüyada gökten yere düştüğünü görmek, fenadır. Her suretle hayra yorulmaz. Bu kişi mutlaka bir zarara uğrar. Bu rüyayı gören memur veya işçi ise işinden olur. Gökyüzünü karanlık bulutlarla kaplı, şimşek çaktığını görmek, o yerde büyük bir kargaşalığın çıkacağına işarettir. Kendisine bir zarar vermeden, bulutların dağıldığını ve gökyüzünün eski haline geldiğini görmek, bu kargaşalıklardan kendisinin zarar görmeyeceğine ve felaketin geçtiğine delalet eder.
Rüyada gökyüzündeki yıldızların birbirine karıştığını ve yerlerini de değiştirdiklerini görmek, milletler arasında savaş çıkacağına işarettir. Gökyüzüne asılı birtakım fenerler ve kandiller görmek, bunları milletlerin büyükleri, bilim adamları olarak kabul ederek, bunlardan birisinin birden bire söndüğünü görmek, o büyüklerden birisinin öleceğine hükmetmek gerekir. Bunlardan bir çoğunun söndüğünü görmek; veba, kolera gibi salgın hastalıklardan birisinin çıkması veya büyüklerden bir kişinin ölmesi ile yorumlanır.
Rüyada gökyüzünün ikiye bölünerek arasından nur aktığını görmek, rahmet ve affa mazhar olmaktır. Bu rüya sahibi dünya ve ahiret nimetleri ile mükafatlanır. Gökyüzünden yere doğru birçok nurların uzandığını ve o yerleri aydınlattığını görmek, Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) o yer halkına ihsanda bulunacağına ve o insanları lütfü ilahilerine mazhar kalacağına delalet eder.
GÖKYÜZÜNÜN YERE İNDİĞİNİ GÖRMEK
Rüyada gökyüzünün yere inmiş olduğunu görmek, adaletli bir büyüğün başa geçip milleti idare edeceğine yorumlanır. Yerden göğe doğru bir yolun açıldığını görmek, o yıl hacca gideceklerin çok olacağına delalet eder. Gökyüzünden yere doğru salınmış ip, zincir gibi şeyler görmek, Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) kullarını kurtarmak için uzattığı ipler; din, İslam, sünnet, farz ve vacipler olarak kabul edilmiş olup, rüya sahibi bu iplerden birine sarılır ise, sırat köprüsünden kolayca geçeceğine işarettir. İnsanlardan birçoğunu bu iplere asılmış ve tutunmuş olarak görmek, halkın hak dini İslam'a nefislerini teslim ettiklerine işaret sayılır.