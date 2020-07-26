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    • 26.07.2020 19:39
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    'li vekilden skandal Ayasofya paylaşımı!

    Eski Milletvekili , hesabından paylaştığı görselle, polislerin Ayasofya'da namaza giden kişilere selam durduğunu iddia etti. Fakat fotoğrafın geçtiğimiz yıllarda bir çekildiği ortaya çıktı.

    CHP'li vekilden skandal Ayasofya paylaşımı!

    Danıştay'ın aldığı kararla 86 yıldır müze olarak hizmet veren ve geçtiğimiz cuma günü kılınan namazla yeniden tamamen ibadete açılan Ayasofya rahatsızlığı bazı kesimde devam ediyor.

    CHP'Lİ VEKİLDEN ALGI OPERASYONU

    Söz konusu karara tepki gösterenler arasında yer alan eski milletvekili , Twitter hesabından algı operasyonu yürüttü.

    Söz konusu paylaşımda polislerin 'şeriatçı mollalara' selam durduğunu iddia eden Aygün'e yanıt yine kullanıcılarından geldi.

    Aygün paylaşımında, ''Saray, Ayasofya'da şeriat ilân etti: polis şeriatçı mollalara derhal selam durdu.'' ifadelerini kullandı.



    GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

    Fotoğrafın geçtiğimiz yıllarda bir çekildiği ortaya çıktı.

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