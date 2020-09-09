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    • 09.09.2020 12:54
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    Son dakika: 'nda 3 kilogram kokain ele geçirildi

    Ticaret Bakanlığı ekiplerince 'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir kadının valizinde kuruyemiş paketlerine gizlenmiş vaziyette piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyon lira olduğu değerlendirilen 3 kilogram kokain ele geçirildi. ya el konulurken valizin sahibi gözaltına alındı.

    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyon! Hepsi ele geçirildi

    "İstanbul'a bir kurye ile havayolu kullanılarak sevkiyatı yapılacağı" bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan incelemelerinin ardından şüpheli yolcu belirlenerek, konuya ilişkin edinilen bilgiler Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı.

    İstanbul 'nda şüpheli yolcuyu taşıyan uçağın alana inişi ile birlikte ekipler harekete geçti. Uçakta bulunan yolcu valizleri x-ray cihazından geçirilerek narkotik dedektör köpekler ile de kontrol edildi. Dedektör köpeklerin bir bagaja tepki vermesi üzerine, bagaj açıldı. Yapılan aramada karışık kuruyemiş paketleri içerisinde sıkıştırılarak küçük parçalara bölünen madde tespit edildi.

    İlk görüşte paketlerin içerisindeki kuruyemişten ayrılması neredeyse imkansız olan maddelerden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde kokain cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. kadın kuryenin bagajında Gümrük Muhafaza ekiplerinin çalışması neticesinde ele geçirilen toplam 3 kilogram ağırlığındaki kokainin piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyon lira olduğu saptandı. Kokain cinsi uyuşturucuya el konulurken valizin sahibi gözaltına alındı. Konuya ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

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