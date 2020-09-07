Sundance Film Festivali'nde ödül kazanan ve beğeni kazanan film, Fransa'da 19 Ağustos'ta farklı bir afişle vizyona girmişti. Sosyal medyada yer alan tepkilerin ardından Netflix özür mesajı paylaştı. Mesajda, "Minnoşlar filmi için kullandığımız uygunsuz afiş için çok üzgünüz. Bu hoş değil ve Sundance'da ödül kazanan bu Fransız filmini yansıtmıyor. Resimleri ve açıklamayı güncelledik" denildi.

Özrün ardından filmin açıklama kısmında yer alan "dişiliğini keşfetmeye başlayarak" ifadesi de kaldırıldı. Ayrıca Netflix, YouTube üzerinden paylaştığı fragmanı sildi. Ancak özür tepkileri dindirmedi filmin pedofiliye teşvik ettiği ve çocukları kötü yönde etkilediği konusunda eleştiriler devam etti.