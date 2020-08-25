Anne babalar dikkat! ABD merkezli sapkınlık yuvası Netflix'in hedefinde çocuklar var!

25.08.2020 12:44

Netflix’teki pedofili dolu projelere dünya çapında tepki sürüyor. Peki anne babalar, pedofili içerikli yapımlardan çocuklarını nasıl korur? Netflix’in sapkınlık dolu projelerine karşı ebeveynlere ne gibi görevler düşüyor? Ayrıntılar A Haber canlı yayınında ele alındı. Psikolog Esra Ezmeci, internetteki çocuk istismarı tehlikesine karşı yapılması gerekenleri aktardı.

Sapkınlık yuvası Netflix'in 9 Eylül'de yayınlanacak yeni filmi 'Minnoşlar', tanıtım afişindeki görselde çocukları metalaştırdığı ve pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu. Tepkilerin ardından Netflix özür metni yayınladı, afişi değiştirdi. Uzmanlar "11 yaş hikâyesinin geçtiği bir filmin afişinde böyle, çocukların cinsel meta şeklinde gösterilmesi doğru değil" dedi.



ÇOCUKLAR NASIL KORUNMALI?

Peki çocukları hedef alan Netflix projelerinden nasıl korunmalı? Anne babalara ne gibi görevler düşüyor? Psikolog Esra Ezmeci, internetteki çocuk istismarı tehlikesine karşı yapılması gerekenleri aktardı.



