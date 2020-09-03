ÇOK RAHATSIZ EDİCİ

Elif İpek (Pedagog): Filmde anlatılmak istenen hikâye toplumsal engellemelerin dışına çıkıp kendi yeteneklerini ortaya koymak isteyen bir bireyin öyküsüyken, bunun yerine kız çocuğun dişi olarak anıldığı ve metalaştırıldığı bir anlatım kullanılmış. Fragmanda gördüğümüz bazı çocukların duruşları, hareketleri tam bir 'lolita' olarak kurgulanmış. Hem afiş hem de film açıklamasının +18 olarak sunulması rahatsız edici. Maalesef kız çocukların metalaştırılması pek çok toplumda var. Türk toplumunda kız çocuklarını aşırı süslü giydirmek, ojeler sürmek, ABD'de küçük kız çocuklarına topuklu ayakkabılar giydirmek makyaj yaptırmak gördüğümüz yanlışlardan. Bazı markalar anne-kız kreasyonları yapıyor. Biz pedagoglar, çocukların çocuk gibi giydirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu filme gelen tepkiler de haklı.