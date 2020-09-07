Açığa alınan kaymakamlar hangileri? Açığa alınan kaymakamlar listesi yayınlandı mı?

Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Karaman'ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.

Çankırı ili Kurşunlu ilçesi kaymakamı görevden uzaklaştırıldı.