Sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Ülke genelinde koronavirüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısının ardından alınacak yeni önlemlerle ilgili açıklama yapılacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

12-13 Eylül tarihlerinde sokağa çıkma yasağının olup olmayacağına yönelik bir karar henüz yok. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.