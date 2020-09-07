Sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Ülke genelinde koronavirüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısının ardından alınacak yeni önlemlerle ilgili açıklama yapılacak.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
12-13 Eylül tarihlerinde sokağa çıkma yasağının olup olmayacağına yönelik bir karar henüz yok. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne katılacak. Erdoğan daha sonra saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sunum yapması bekleniyor.
Kabinenin en önemli gündem maddelerinden biri koronavirüsle mücadele olacak. Son dönemde artan koronavirüs vakalarına karşı alınabilecek yeni tedbirler masaya yatırılacak. Okulların 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlaması ve yüz yüze eğitimde alınacak önlemler değerlendirilecek.
Toplantının diğer önemli gündem maddesi ise son dönemde Yunanistan'ın tetiklediği kriz olacak. Toplantıda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler, KKTC ile ortak tatbikatın yanı sıra önümüzdeki günlerde atacağı adımlar ele alınacak. Krizin çözümü içim diyalog kapısını açık tutulurken, Almanya ve NATO'nun bu yöndeki girişimleri de değerlendirilecek. Toplantıda, "Yunanistan'ın Ege'deki hukuk ihlalleri" başlığında da özel bir değerlendirme yapılması bekleniyor.
Kabinede Libya'daki son gelişmeler de masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabulünün ardından yapılacak kabine toplantısında Libya'da atılacak adımlar da değerlendirilecek.
Toplantıda ayrıca ekonomideki gelişmeler, sel felaketinin vurduğu Giresun'da yürütülen çalışmalar da ele alınacak.