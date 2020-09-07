BAZI YERLERDE YAĞIŞLAR YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTTI

Ağustosta yağışlar Aydın, Denizli, Isparta, Burdur civarları, Antalya ve Mersin'in batı kesimleri, Şırnak, Siirt, Bitlis çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun batı kesimlerinde normale göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Bölgeler itibarıyla Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu'da ağustos yağışları normaline ve geçen yılın ağustos ayına kıyasla düşüş gösterirken, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde ise yağışlar normale ve geçen yılın aynı ayına göre artış kaydetti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlar normale göre artarken, geçen yılın ağustos ayına göre düştü.