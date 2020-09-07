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    krizi: 'de yüz yüze yapılacak tüm görüşmeler iptal edildi!

    'li İstanbul milletvekili Onursal Adıgüzel, e yakalandığını duyurduktan sonra parti içinde koronavirüs krizi başladı. Hem 'da hem de parti içinde artan korona vakaları sonrası CHP'de parti içinde yeni tedbirler alındı. Görüşmeler video konferans yöntemiyle yapılacak.

    CHP'de yüz yüze yapılacak tüm görüşmeler iptal edildi!

    Geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in testinin pozitif çıkması sonrası partide yeni tedbirler alındı.

    Bu kapsamda CHP'de bugünkü ve yarınki toplantılarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesine karar verildi.

    PARTİ ÜYELERİNE YAZI GÖNDERİLDİ

    CHP'den Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyelerine gönderilen yazıda, "Ankara'da koronavirüsün aşırı yaygınlaşmış ve salgının ivmelenmiş olması nedeniyle, kapalı mekan toplantılarının zoom üzerinden, video konferans yoluyla yapılması kararı alınmıştır" denildi.

    TEST İSTENMESİ RAHATSIZ ETMİŞTİ
    Adli yıl açılış töreni için düzenlenen toplantı öncesi toplantıya katılacak kişilerden koronavirüs testi yapılmaları istenmişti. Katılımcıların sağlığı düşünülerek yapılan bu uygulama, CHP'li Özgür Özel'i rahatsız etmişti. Özgür Özel'in Onursal Adıgüzel'in açıklamasında sonra ne yapacağı merakla bekleniyor.

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