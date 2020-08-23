İşte Giresun'daki sel felaketinden görüntüler
Giresun'daki aşırı yağış sel felaketini beraberinde getirdi. İçinde 5 personelin bulunduğu jandarma aracı sel sularına gömülürken, sabahın ilk saatlerinde korkunç olayın yaşandığı bölge havadan görüntülendi.
Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından gece geç saatlerde Giresun'a gelerek AFAD İl Müdürlüğü'nde yetkililer ile bir afet değerlendirme toplantısı yapan Bakan Süleyman Soylu, basın mensuplarına yaşanan afet ile ilgili bilgi vermiş ardından Bakan Soylu, Tirebolu-Doğankent yoluna giderek içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü yeri ve kaybolan jandarma personelini arama çalışmalarını yerinde incelemişti.
Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu içinde bulundukları araçla dereye düşerek kaybolan 5 jandarma görevlisi ile bir iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin sulara kapıldığı alan havadan görüntülenirken, yoldaki kopmanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Günün ilk ışıkları ile kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları ise sürerken, jandarma aracının da toprak altında kaldığı gözlendi.
Arama kurtarma timlerimiz orada aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar. Bir iş makinesi ve bir operatör de maalesef kayıp. Yani Tirebolu-Doğankent yolunda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ve menfezin üstünden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız bir de operatörümüz kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" diyerek basın toplantısında duyurmuştu.