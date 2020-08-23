Haberler Galeri Güncel İşte Giresun'daki sel felaketinden görüntüler

İşte Giresun'daki sel felaketinden görüntüler

Giresun'daki aşırı yağış sel felaketini beraberinde getirdi. İçinde 5 personelin bulunduğu jandarma aracı sel sularına gömülürken, sabahın ilk saatlerinde korkunç olayın yaşandığı bölge havadan görüntülendi.

23.08.2020 07:42 - Son Güncelleme: 23.08.2020 07:42
İşte Giresun'daki sel felaketinden görüntüler

Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5'i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldukları nokta havadan görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Giresun'daki sel felaketinden görüntüler

Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından gece geç saatlerde Giresun'a gelerek AFAD İl Müdürlüğü'nde yetkililer ile bir afet değerlendirme toplantısı yapan Bakan Süleyman Soylu, basın mensuplarına yaşanan afet ile ilgili bilgi vermiş ardından Bakan Soylu, Tirebolu-Doğankent yoluna giderek içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü yeri ve kaybolan jandarma personelini arama çalışmalarını yerinde incelemişti.

İşte Giresun'daki sel felaketinden görüntüler

Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu içinde bulundukları araçla dereye düşerek kaybolan 5 jandarma görevlisi ile bir iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin sulara kapıldığı alan havadan görüntülenirken, yoldaki kopmanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Günün ilk ışıkları ile kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları ise sürerken, jandarma aracının da toprak altında kaldığı gözlendi.

İşte Giresun'daki sel felaketinden görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan acı olayı "Maalesef Tirebolu-Doğankent yolu üzerinde Doğankent'e giderken bir jandarma aracımız içinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç yolun 12. km'sinde bir menfezde maalesef suların içine gömülü kaldı.

İşte Giresun'daki sel felaketinden görüntüler

Arama kurtarma timlerimiz orada aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar. Bir iş makinesi ve bir operatör de maalesef kayıp. Yani Tirebolu-Doğankent yolunda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ve menfezin üstünden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız bir de operatörümüz kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" diyerek basın toplantısında duyurmuştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dünyanın gözü 'Fatih'te! Fatih ne kedar doğalgaz buldu? İşte ilk sondaj gemimiz Fatih'in özellikleri...
Dünyanın gözü 'Fatih'te! Fatih ne kedar doğalgaz buldu? İşte ilk sondaj gemimiz Fatih'in özellikleri...