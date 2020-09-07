KPSS soru cevapları yayınlandı mı? 6 Eylül KPSS soru cevapları ne zaman açıklanır?

6 Eylül KPSS soru cevapları ne zaman açıklanır? KPSS soru cevapları yayınlandı mı? Tercihlerde yine alınan puan sıralamasına göre yüksekten düşüğe göre sıralanarak yerleştirmeler yapılacak. KPSS'de bir kuruma yerleşmek için en az 60 puan almak gerekiyor.

KPSS SORU CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

KPSS soru cevapları henüz yayınlanmadı. Soru cevapların sınavdan sonra 4 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Ancak bu süre daha uzun olabilir. Geçtiğimiz yıl KPSS Lisans sınavından 2 gün sonra soru cevaplar açıklanmıştı.