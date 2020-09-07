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    • 07.09.2020 13:38
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    2020 açıklandı! sonuc.osym.gov.tr ları sorgulama ekranı! DGS sonuçları öğren!

    sorgula! 2020 ları açıklandı! tarafından yapılan duyuruyla 9 Eylül'de açıklanması beklenen sonuçların 7 Eylül tarihinde saat 13:00'te erişime açıldığı belirtildi. DGS sonuçları öğrenmek isteyen adaylar sınav sonucu için sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapıyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlara erişebiliyor. DGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla gözler tercih sürecine çevrilecek.

    2020 DGS sınav sonuçları açıklandı!

    2020 DGS sonuçları sorgula! DGS sınav sonuçları açıklandı ve meraklı bekleyiş sona erdi. 2 yıllık önlisans mezunlarının 4 yıllı lisans bölümlerine giriş yapmak için ter döktüğü DGS sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Adaylar sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor.

    DGSO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

    DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    DGS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

    DGS boş kontenjanlar listesi henüz açıklanmadı. Ancak sitemizde 2019 yılına ait DGS boş kontenjanlar listesini bulabilirsiniz.

    DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    DGS İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

    - Tercihlerimi sınavdan öncemi yoksa sonra mı yapacağım?

    DGS'de tercihler sınavdan sonra yapılmaktadır. Tercih yaparken ilk tercihinize yüksek puanlı bir yeri yazabilirsiniz eğer açıkta kalmak istemiyorsanız en son tercihinize de en düşük puanlı yeri yazabilirsiniz. Tercih yaparken tercihleriniz arasında çok büyük puan farklılıklarının olmamasına ve asıl baz alınacak kriterin genel olarak ilgili fakülte bölümüne kaç net ile yerleşildiğine dikkat ediniz.

    - Kaç tercih yapabilirim?

    DGS tercih kılavuzu size 30 tercihe kadar seçim yapmanıza olanak tanır.

    - Tercihlerimde istediğim bölümü yazabilir miyim?

    Tercihlerinizde sadece mezun olduğunuz bölümle ilgili YÖK tarafından belirlenmiş bölümleri tercih edebilirsiniz.Nereleri tercih edebileceğinize buradan bakabilirsiniz.

    - Tercihlerde geçmiş yılların puanlarına bakarak Lisans bölümü seçmek ne kadar doğru?

    Dikey Geçiş yapılabilen bölümlerin kontenjanları ne yazık ki çok az sayıda. Bu sebepten bazı bölümlerin puanlarında ciddi şekilde oynamalar olabiliyor. (5-20 arası) Puanları sadece fikir verme açısından değerlendirerek tercih yaparsak en doğru kararı vermiş oluruz.

    - Lisans bölüm puanları nasıl belirleniyor?

    Lisans puanları ÖSYM sınavlarında olduğu gibi tamamen öğrencilerin tercihlerine göre belirlenir.Kılavuzda verilen puanlar sadece öğrenciye fikir vermesi için yazılmıştır. Örnekle açıklamak gerekirse farz edelim Boğaziçi üniversitesi işletme bölümünün 3 kontenjanı olmuş olsun DGS birincisi ve ikincisinin ilk tercihlerinde bahsettiğimiz bölüm olsun,DGS yirmi binincisine kadar kimse tercih etmemiş DGS 20 000.sininde ilk tercihi Boğaziçi işletme ise bölüme girer bölümün puanı da DGS 1. ve 2. sine bakılmadan son giren kişinin puanı yani DGS 20 000.sinin puanı olur.
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    Haberler Güncel 2020 DGS sonuçları açıklandı! sonuc.osym.gov.tr DGS sonuçları sorgulama ekranı! DGS sonuçları öğren!
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