2020 DGS sonuçları sorgula! DGS sınav sonuçları açıklandı ve meraklı bekleyiş sona erdi. 2 yıllık önlisans mezunlarının 4 yıllı lisans bölümlerine giriş yapmak için ter döktüğü DGS sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Adaylar sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor.

DGSO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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