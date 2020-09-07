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    • 07.09.2020 10:45
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    'li SİHA Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal bir paylaşım daha! bayrağını korudu!

    Eli kanlı terör örgütü sevdalısı ’li Sezgin Tanrıkulu’ndan bir skandal paylaşım daha geldi. ’nin milli gururu, teröristlerin ise korkulu rüyası Akıncı ’yı hazmedemeyen Tanrıkulu, bu sefer de Twitter hesabından sözde Kürdistan bayrağını savundu. Tanrıkulu, "Paçavra denilen bu bayrak, 'nda tanımlanan 'nin resmi bayrağıdır” dedi.

    Tanrıkulu'ndan skandal bir paylaşım daha!

    Terör örgütü 'nın siyasi kanadı 'ye en yakın isimlerden biri olan Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesabından 'nin bayrağını paylaştı.

    PAÇAVRA DENİLEN BU BAYRAK..
    Tanrıkulu, paylaşımına şu notu düştü; "Paçavra denilen bu bayrak, Irak 'nda tanımlanan Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin resmi bayrağıdır.

    BAYRAĞA HAKARET KABUL EDİLEMEZ
    Bayraklar, her halkın ve o bayrak altında yaşayan yurttaşların onurudur. Bayrağa hakaret toplumsal barışa düşmanlıktır, kabul edilemez."

    TERÖRLE MÜCADELE RAHATSIZ ETMİŞTİ
    SİHA ve AKINCI 'nın terörle mücadeledeki başarısından dolayı rahatsız olan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, hesabından şu şekilde açıklamada bulundu:

    "Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi "çocuk oyuncağı", sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim."

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