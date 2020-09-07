Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye en yakın isimlerden biri olan CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesabından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bayrağını paylaştı.

PAÇAVRA DENİLEN BU BAYRAK..

Tanrıkulu, paylaşımına şu notu düştü; "Paçavra denilen bu bayrak, Irak Anayasası'nda tanımlanan Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin resmi bayrağıdır.

BAYRAĞA HAKARET KABUL EDİLEMEZ

Bayraklar, her halkın ve o bayrak altında yaşayan yurttaşların onurudur. Bayrağa hakaret toplumsal barışa düşmanlıktır, kabul edilemez."

TERÖRLE MÜCADELE RAHATSIZ ETMİŞTİ

SİHA ve AKINCI TİHA'nın terörle mücadeledeki başarısından dolayı rahatsız olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından şu şekilde açıklamada bulundu:

"Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi "çocuk oyuncağı", sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim."